Путин пока не принял решения об участии в выборах президента

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Владимир Путин по-прежнему не решил, выдвигать ли свою кандидатуру на предстоящие выборы президента России. Глава государства отметил, что для начала нужно будет посмотреть на ситуацию в стране и мире в целом.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не будет объявлять о том, будет ли он участвовать в выборах президента в 2018 году. Он отметил, что скажет в своем решении по этому вопросу "когда созреет время". Об этом Путин рассказал на пресс-конференции.

Он добавил, что пока рано говорить о президентских выборах и перед этим необходимо будет посмотреть на развитие ситуации в России и мире.

Ранее Путин также неоднократно заявлял, что еще не решил, будет ли выдвигаться на пост главы государства в 2018 году. По его словам, в настоящее время необходимо решать поставленные задачи, и в зависимости от их выполнения смотреть, как выстраивать президентскую кампанию.