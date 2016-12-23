Путин посоветовал не шлепать детей

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Родители не должны шлепать своих детей за какие-то проступки, но и социальные службы не должны бесцеремонно вмешиваться в отношения детей с родителями. Об этом заявил Владимир Путин.

Владимир Путин выступил против "перекошенных стандартов ювенальной юстиции". Об этом президент заявил во время Большой пресс-конференции в пятницу, пишет "Русская планета".

По словам главы государства, недопустимое вмешательство в семью недопустимо. В том же время Путин подчеркнул, что и детей лучше не наказывать.

"Детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции - не родителям, ни соседям. Дети зависят от взрослых полностью, самая зависимая часть общества в любой стране. Существует много других способов воспитания, без всяких шлепков", - отметил президент.

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