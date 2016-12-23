СМИ сообщили о госпитализации Юрия Лужкова

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В одну из столичных больниц доставлен экс-мэр Москвы Юрий Лужков. По данным СМИ, врачи борются за жизнь бывшего градоначальника.

В Москве экстренно госпитализирован Юрий Лужков. Состояние бывшего градоначальника оценивается как тяжелое. По данным Life, врачи борются за жизнь экс-мэра.

Лужкову стало плохо в пятницу днем. Ему вызвали бригаду реаниматологов.

В то же время пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг сообщения о его госпитализации. Об этом сообщает РБК.

В сентябре Юрию Лужкову исполнилось 80 лет. После ухода с поста мэра Москвы переключился на сельское хозяйство. Одной из последних инициатив Лужкова стало производство сыра в Калининградской области.