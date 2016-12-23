Путин назвал безобразием ситуацию с массовым отравлением в Иркутске
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То, что контролирующие органы в Иркутской области допустили гибель людей из-за массового отравления, является безобразием, заявил Владимир Путин. По его словам, случившееся в этом регионе является настоящей трагедией.
Президент России Владимир Путин заявил, что массовое отравление в Иркутской области является ужасной трагедией. Также он назвал произошедшее безобразием, так как, региональные контролирующие органы не предотвратили ее, передает "Интерфакс".
"Просто нет слов, и страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии", - отметил Путин на ежегодной пресс-конференции.
Кроме того, президент назвал меры правительства по акцизам на алкоголь правильными, но запоздалыми, информирует ТАСС. "Вопросы, связанные с повышением акцизов, и другие меры, которые правительством предложены, считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению, надо было раньше это делать", - подчеркнул он.
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