Путин за четыре часа пресс-конференции ответил на 62 вопроса

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В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина. Она продолжалась почти четыре часа. За это время российский лидер ответил на 62 вопроса. Путин общался с журналистами в таком формате уже в 12-ый раз

В Москве около 16:00 завершилась большая пресс-конференция российского президента. Много вопросов касалось международной повестки дня. Ожидаемо Владимира Путина спросили о резонансном преступлении - убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова.

Рассказал президент и об освобождении Алеппо. Президент подчеркнул - важно, что последний этап прошел без боевых действий. Выведены были десятки тысяч людей.

Большое внимание журналисты уделили теме выборов в США, напомнив, как сторонники проигравшей Демократической партии предпочитают обвинять Россию во всех своих неудачах. В то время, как почти 40 процентов республиканских избирателей симпатизируют Владимиру Путину.

Журналисты также поинтересовались мнением Владимира Путина по поводу хакерских атак на серверы Демократической партии США. Президент предложил сосредоточиться на сути информации, вскрытой хакерами, а не на том, кто провёл атаку. Также Владимир Путин порекомендовал Демпартии извиниться перед избирателями за манипуляцию общественным мнением.

Не могли журналисты не поднять одну из самых скандальных тем последнего времени - допинговых обвинений российских спортсменов. Владимир Путин подчеркнул - никакой государственной системы, как заявляют об этом на Западе, в России нет. Следственный комитет и прокуратура расследуют всё, что связано с применением запрещенных средств.

Отвечая на вопрос о пенсиях, Владимир Путин заявил, что в бюджете на следующий год заложены средства на индексацию с 1 февраля и с 1 апреля. А в начале года произойдет единовременная выплата в размере пяти тысяч.

Также Владимир Путин заявил, что по-прежнему не решил, выдвигать ли свою кандидатуру на предстоящие выборы президента России. Глава государства отметил, что для начала нужно будет посмотреть на ситуацию в стране и мире в целом.