В Москве при падении в шахту лифта пострадала женщина

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На северо-востоке Москвы в помещении института театральных искусств в шахту лифта упала женщина. Потерпевшая получила незначительные ушибы.

В открытую шахту лифта в здании института театральных искусств на Ботанической улице упала женщина. Она получила незначительные ушибы, передает ТАСС.

По данным СМИ, на первом этаже двери лифта открылись без прибытия кабины. Женщина сделала шаг и провалилась в шахту.

Спасатели помогли пострадавшей выбраться из шахты. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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