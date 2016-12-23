В Москве при падении в шахту лифта пострадала женщина
Теги: пострадавшие Происшествие москва лифт
На северо-востоке Москвы в помещении института театральных искусств в шахту лифта упала женщина. Потерпевшая получила незначительные ушибы.
В открытую шахту лифта в здании института театральных искусств на Ботанической улице упала женщина. Она получила незначительные ушибы, передает ТАСС.
По данным СМИ, на первом этаже двери лифта открылись без прибытия кабины. Женщина сделала шаг и провалилась в шахту.
Спасатели помогли пострадавшей выбраться из шахты. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Читайте также:
Тело убитой скинхедами девушки найдено в трубе на юго-востоке Москвы