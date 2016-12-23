Глава МВД Германии заявил о сохраняющейся угрозе для страны
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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что террористическая угроза для страны сохраняется, несмотря на ликвидацию виновника теракта в Берлине.
Террористическая угроза для Германии сохраняется, несмотря на ликвидацию берлинского террориста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера.
Как стало известно ранее, минувшей ночью в Милане был застрелен исполнитель теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анис Амри. По словам главы германского МВД, ситуация для страны из-за этого не поменялась, и угроза все еще сохраняется.
"Она остается высокой, службы безопасности остаются начеку", - заявил де Мезьер.
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