Глава МВД Германии заявил о сохраняющейся угрозе для страны

Теги: Политика германия мвд угроза терроризм

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что террористическая угроза для страны сохраняется, несмотря на ликвидацию виновника теракта в Берлине.

Террористическая угроза для Германии сохраняется, несмотря на ликвидацию берлинского террориста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера.

Как стало известно ранее, минувшей ночью в Милане был застрелен исполнитель теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анис Амри. По словам главы германского МВД, ситуация для страны из-за этого не поменялась, и угроза все еще сохраняется.

"Она остается высокой, службы безопасности остаются начеку", - заявил де Мезьер.

Читайте также:

Опубликовано видео с места ликвидации подозреваемого в теракте в Берлине

Отпечатки пальцев убитого в Милане совпали с отпечатками террориста в Берлине

В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине