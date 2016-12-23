Угонщики ливийского лайнера оставили в заложниках пилотов

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В заложниках у угонщиков ливийского лайнера остаются двое пилотов. При этом некоторые члены экипажа и пассажиры к настоящему времени уже покинули лайнер. Никто их них не пострадал.

Все пассажиры и некоторые члены экипажа угнанного на Мальту ливийского лайнера находятся в безопасности, пострадавших среди них нет, передает ТАСС со ссылкой на посла Ливии на Мальте и заявление премьер-министра Мальты. Угонщики отпускали заложников партиями, к настоящему моменту все находившиеся на борту пассажиры покинули лайнер. Пилоты остаются в заложниках.

По некоторым данным, угонщики самолета являются сторонниками бывшего руководителя Ливии Муаммара Каддафи и добиваются освобождения из тюрьмы его сына Сейфа аль-Ислама.

Ранее премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил об освобождении 109 из 118 человек с захваченного самолета А-320 ливийской авиакомпании Afriquiya, выполнявшего внутренний рейс в Ливии. На борту, по его словам, могут оставаться 11 человек, в числе которых члены экипажа, два захватчика и несколько пассажиров.

На борту захваченного самолета также могли находиться депутаты парламента Ливии. Об этом сообщил Al Arabiya со ссылкой на свои источники. Эта информация пока не подтверждена официально. Телеканалу также стало известно, что угонщики ливийского самолета потребовали предоставить им политическое убежище в одной из стран Европейского союза.

Захватчики требовали "освободить из тюрем в Ливии заключенных". Кроме того, как заявил представитель временного правительства в Ливии, воздушные пираты "требовали безопасного коридора для выхода боевиков из города Бенгази".

Мальтийское телевидение сообщило, что захватчики вооружены ручными гранатами. Они угрожали их взорвать. По словам пилота, судно которого они захватили, угонщики изначально хотели направить воздушно судно в Рим.

Лайнер А320 авиакомпании Afriquiyah Airways совершал в пятницу утром внутренний рейс из города Себха в Триполи, когда был захвачен двумя неизвестными, потребовавшими направить его на Мальту, расположенную в 500 километрах от ливийского побережья. На борту самолета были 111 пассажиров (82 мужчины, 28 женщин и ребенок), а также семеро членов экипажа.

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