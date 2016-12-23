СК отчитался о пресечении каналов распространения "Боярышника"
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Следственный комитет обнаружил в Иркутске склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении "Боярышника". Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него стеклоочистителя. Кроме того, выявлены и перекрыты все каналы распространения "Боярышника".
Следственный комитет совместно с полицией при обысках в разных районах Иркутска обнаружил склад метилового спирта, который использовался при изготовлении отравленной продукции. Как сообщили в ведомстве, изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя.
Кроме того, СКР заявил о выявлении и пресечении всех каналов распространения "Боярышника", употребление которого привело к гибели 74 человека. Вся продукция изъята сотрудниками ведомства.
В настоящее время в связи с массовым отравлением людей в Иркутске задержано 19 человек. Также следователями выявлены признаки халатности в действиях заместителя руководителя местного Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Установлено, что с мая текущего года в региональное управление службы поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн "Боярышник". Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.
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