Меркель поручила ужесточить миграционное законодательство

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Канцлер Германии Ангела Меркель после теракта в Берлине поручила ужесточить меры безопасности. По ее словам, там, где необходимо внести изменения в законодательство, они будут внесены. Меркель также отметила, что в ходе разговора с президентом Туниса сообщила о намерении ускорить процесс депортации мигрантов из этой страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель готова ужесточить миграционное законодательство после теракта в Берлине. Об этом она сообщила в ходе общения с журналистами в пятницу.

"Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты. Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги", - цитирует канцлера ТАСС.

По ее словам, в пятницу она провела телефонный разговор с президентом Туниса Беджи Каидом Эс-Себси и сообщила ему о намерении ускорить процесс депортации мигрантов из его страны.

"Я ему сказала, что мы намерены ускорить процесс депортации и увеличить число депортируемых", - отметила Меркель.

Исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, власти Германии называют уроженца Туниса Аниса Амри. Он был застрелен в ночь на пятницу в Милане.

"Случай Амри ставит ряд вопросов, которые не ограничиваются терактом, но и включают период с того момента, как он в июле 2015 года приехал в Германию. Мы сейчас будем проверять, насколько меры государственного реагирования должны измениться. Можно сказать, что сейчас одной конкретной угрозой стало меньше, но в целом угроза террора сохраняется, мы все это знаем", - заявила Меркель.

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