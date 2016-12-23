Премьер Мальты сообщил о задержании захватчиков ливийского лайнера

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Захватчики ливийского самолета взяты под стражу. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. По его словам, оставшиеся члены экипажа покидают угнанный лайнер.

Все люди - двое захватчиков и пилоты - покинули угнанный на Мальту ливийский самолет, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Мальты Джозефа Муската. По его словам, угонщики тут же сдались властям. Силы правопорядка обыскали их и взяли под стражу.

Ранее угонщики обратились к мальтийским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища в стране. Один из них в интервью ливийскому телевидению сообщал, что является главой каддафистской партии. Угонщики также требовали официального признания этой партии в Ливии.

Лайнер А320 авиакомпании Afriquiyah Airways совершал в пятницу утром внутренний рейс из города Себха в Триполи, когда был захвачен двумя неизвестными, потребовавшими направить его на Мальту. По прилету угонщики группами освобождали заложников. В результате инцидента никто не пострадал.

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