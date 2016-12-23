В Останкинской телебашне сгорел электродвигатель

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В Останкинской телебашне произошло задымление. По данным СМИ, ЧП могло произойти в помещении ресторана "Седьмое небо". По другим данным, произошло возгорание электродвигателя.

МЧС проверяет информацию о задымлении в Останкинской телебашне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

Там отметили, что обстановка на месте ЧП спокойная.

В то же время Life сообщает, что задымление произошло в помещении ресторана "Седьмое небо", расположенного в телебашне. В свою очередь ТАСС пишет, что произошло возгорание электродвигателя. В настоящее время пожар ликвидирован. Эвакуация из башни не проводилась.