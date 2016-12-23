В Алеппо переброшен батальон военной полиции
Теги: сирия полиция минобороны безопасность Оборона
В Министерстве обороны России сообщили о переброске в Сирию батальона военной полиции. По данным ведомства, подразделение займется обеспечением безопасности саперов, военнослужащих Центра по примирению сторон, гуманитарных конвоев и госпиталей в Алеппо. Батальон укомплектован военнослужащими-контрактниками.
На авиабазу Хмеймим переброшен батальон военной полиции. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
Подразделение укомплектовано военнослужащими-контрактниками. По данным Минобороны, батальон займется обеспечением безопасности саперов, военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон, гумконвоев и госпиталей в Алеппо.
"В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике", - рассказали в Минобороны.
Военные полицейские, помимо прочего, будут оказывать властям Алеппо помощь в обеспечении правопорядка. Ранее о введении батальона военной полиции для "поддержания порядка на освобожденных территориях" доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.
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