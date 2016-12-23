Песков: о переговорах по Сирии в Астане говорить рано

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках переговоров по Сирии в Астане пока рано. По его словам, сейчас только идет подготовка такой встречи.

Говорить о сроках переговорах по Сирии в Астане пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ведутся контакты и подготовка этой встречи. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также рассказал, что на пятницу у Владимира Путина запланирован ряд телефонных разговоров, в том числе и по теме Сирии.

В середине декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом договорился о том, чтобы предложить участникам конфликта в Сирии провести переговоры на новой площадке. "Такой площадкой могла бы быть столица Казахстана Астана", - отметил глава государства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев эту идею поддержал.