США ввели санкции против московского банка из-за Сирии

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении руководства базирующегося в Москве Темпбанка. Согласно сообщению Министерства финансов США, ограничительные меры связаны с ситуацией в Сирии.

США ввели санкции в отношении руководства Темпбанка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз американского Министерства финансов.

Отмечается, что санкции в отношении высокопоставленных сотрудников базирующегося в Москве финансового учреждения связаны с ситуацией в Сирии. В санкционный список также попали сирийские компании. Всего меры Минфина США коснулись 18 человек и четырех групп из России и САР.

Санкции были введены Управлением по контролю за иностранными активами финансового ведомства США. В список попали девять высокопоставленных сотрудников Темпбанка. Их подозревают в оказании материальной, финансовой и спонсорской поддержки сирийскому правительству, в частности Центральному банку САР.

Согласно пресс-релизу американского Минфина в санкционный список попали заместители председателя правления банка Елена Апанасенко, Николай Ахломов и Ирина Коженкова, председатель набсовета Андрей Дубиняк и члены наблюдательного совета Аркадий Вайнштейн, Владимир Глаголев, Елена Жирова, Дмитрий Митяев и Леонид Решетников.

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