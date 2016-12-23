"Открытия" украинских ученых, которые потрясли мир

Теги: Украина открытие наука

На Украине декоммунизировали, а заодно и дерусифицировали Деда Мороза и Снегурочку. Теперь новогоднее руководство на Украине поделили между собой Святой Николай и Санта-Клаус. Население уверено, что такой свежий подход к празднику - это попытка Киева слепо подражать традициям партнеров из ЕС и США. Украинские патриоты за этот год совершили такое количество прорывных открытий в истории и культуры собственной страны, что диву даешься.

Мариинский парк в самом сердце Киева, у здания Верховной Рады к новому году оформили в лучших традициях евроинтеграции — украсили гирляндами и светящимися фигурами оленей. Как в Лапландии соорудили резиденцию Санта-Клауса. Только вот говорит западноевропейский и североамериканский персонаж почему-то по-русски, отмечает "ТВ Центр".

Возможно, именно из-за "неправильных" языковых предпочтений киевского Санты, евроинтеграторы с ученой степенью и убеждают население: по-настоящему украинский волшебник - только Святой Николай. Его и следует чтить. А еще от ёлки нужно постепенно отказываться. Средневековый германский символ, получивший популярность в России еще в XIX веке, записали в пережитки советского прошлого. За компанию с Дедом Морозом.

"Сделали в СССР альтернативу народному празднику Святого Николая - получился Новый Год с Дедом Морозом. Но это не наше, не украинское. Ёлка же в украинской традиции - так это вообще погребальное дерево", - говорит зав. кафедрой фольклористики КГУ имени Т.Г. Шевченко Олена Ивановская.

Украинская же традиция, и это надо иметь в виду каждому свидомому гражданину, - вещь сакральная, потому как древнее едва ли не всех остальных. Миллион лет назад неандертальцев еще не было, а украинцы уже зарождались, заявляет не кто-нибудь, а уважаемый в Киеве археолог, доктор исторических наук Виталий Отрощенко.

"Не нужно забывать, что история Украины – это последние три тысячи лет, а 1 миллион лет до того – это праистория Украины", - говорит он.

Кстати, зарождалась нация три тысячи лет назад на Донеччине. Еще не все пирамиды в Египте построены, еще не основан Карфаген, а украинцы "уже закалялись". В борьбе с пра-пра-москалями, видимо. Это историческими познаниями делится уже губернатор захваченных ВСУ территорий на юго-востоке. Тот самый, который обещал вернуть Украине Курскую, Воронежскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край. Ибо в них, по убеждению Павла Жебривського, "есть украинская сущность".

"Если посмотреть на каменные могилы, каменных женщин, то им две-три тысячи лет. На Донеччине было не дикое поле – на самом деле это было место, где зарождалась, формировалась, закалялась украинская нация", - утверждает чиновник.

В Киеве не стесняются заявлять: первыми охотниками на мамонтов были предки украинцев. А после охоты они наслаждались тарахтеньем на костях убитого зверя и так создали первый в мире музыкальный ансамбль. Письменность тоже пошла от них. И, оказывается, еще Гомер воспевал "рiдну Украину". Все эти новые данные сразу становятся предметом снисходительных шуток среди серьезных ученых.

"Троянцы у Гомера. Вот так они называются — teucrі. В транскрипции - теукрой. Но тут любитель счел, что лучше все-таки транскрибировать слово, как теукры. И тогда уже, а это уже совершенно ясно, это кто? Это просто те укры, а не какие-нибудь другие", - иронизирует лингвист, академик РАН Андрей Зализняк.

Галлы - это тоже "те укры" - из украинской Галиции, Аполлон - из Причерноморья. Столицу Ливии Триполи назвали так трипольские эмигранты. А первый фараон Египта Менос - из райцентра Мена на Черниговщине. Кстати, с Египтом у Украины - древние экономические отношения. Еще до начала нашей эры они вместе кормили весь обитаемый мир.

"Уверен, что Европа в известном смысле боится нашей страны. Украина со второго тысячелетия до нашей эры была житницей для всей Ойкумены наряду с Египтом. Если действительно развивать наши возможности, мы составим колоссальную конкуренцию европейским производителям", - говорит доктор исторических наук, писатель и бандурист Дмитрий Белый.

Оттого то и тянет Европа и с безвизом, и с ассоциацией, и с членством в ЕС. Боится экспансии — не только экономической, но и культурной. Где бы были её великие, если бы не украинское влияние.

"Украинскую песню еще 500 лет назад пела вся Европа. Песню "Ехал казак за Дунай". И Людвиг ван Бетховен написал четыре своих самых знаменитых квартета, опираясь на мелодику украинских народных песен", - всерьез рассуждает заслуженный деятель искусств Украины Игорь Курылив.

Заокеанские покровители тоже должны быть благодарны. Ведь именно украинцы открыли Америку. И основали Канаду. Об этом заявил сам президент Петр Порошенко. Правда, получается, что, превратившись в канадцев, эмигранты из Незалежной создали потом первый в мире гулаг для самих же себя. После вступления Великобритании в Первую мировую войну правительство Канады издало приказ, согласно которому приезжие, в первую очередь, из австрийских тогда провинций Галиции и Буковины, были объявлены "враждебными гражданами" и помещены в концлагерь. Впрочем, эти исторические нестыковки в Киеве мало кого волнуют. Например, в конце ноября выделился депутат Рады Игорь Мосийчук. Вопреки всем фактам, он утверждает: кубинской революции тоже не было бы без украинцев. Точнее, бандеровцев.

"Осуществить революцию и прийти к власти на Кубе Фиделя Кастро помогли не кто иные, как украинские националисты. Известно высказывание Фиделя Кастро: "Если бы не они, мы никогда не продвинулись бы дальше пригородов Сантьяго". План взятия города Санта-Клара был расписан до деталей в штабе ОУН и блестяще исполнен Че Геварой", - написал он на своей странице в Facebook.

Вообще, по мысли строителей новой Украины, её великий и могучий опыт революционного движения, государственного строительства и культурного развития взят за основу многими державами. Особенно, конечно, российской. У них, в этой Московии, даже рубль - младший брат гривны. Чтоб указать на якобы неполноценность российской валюты, в Верховную Раду внесен законопроект о замене украинских копеек рублями.

Что же до культурного наследия, то оно у России, считают в Киеве, настолько отсталое и мракобесное, что воровать у соседа приходится даже сказки. А сам украинский язык в Киеве называют "соловьиным".

"Украинский язык — это физический термин, это физиологический термин. Это четыре герца вибрации - столько же в пении соловья. Каждый язык отвечает кодам Земли. Украинский - особый, древнейший", - утверждает украинский философ Игорь Дидковский.

Над подобными заявлениями можно было бы от души посмеяться и тут же про них забыть. Если бы не одно "но" — министерство образования и науки Украины выделает немалые деньги на такие исследования и, что еще опаснее, на такие учебники. Рекомендованные, а часто и вовсе обязательные к прочтению в рамках школьной и вузовской программ.

Переписывается не только древняя, но и новейшая история. В телеэфирах показывают такие материалы: украинцы во время Второй Мировой боролись и с немецкими фашистами и с советской армией, оккупировавшей половину Европы и поделившей территории едва ли не напополам с гитлеровцами. Все это с одной целью: доказать, что Украина - не Россия.

"Фактически все вышли из одной и той же культуры - русскоязычной культуры, советской культуры. Отличить человека, живущего в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Днепропетровске, в Одессе и в советское время было нельзя, и сейчас, несмотря на то, что прошло время, а это откладывает отпечатки. То есть корень в идеологии. Украинской политической и экономической, скажем так, элите нужно оправдать существование украинского государства и себя как элиты. Чтобы владеть собственностью, жить красиво и иметь власть", - говорит политолог Андрей Марчуков.

И пока у киевских руководителей получается. Сегодня на Украине растет целое поколение, которое обманули. Сначала украли у него реальную историю, потом подсунули фальшивую. Как результат - святая вера в собственное величие и исключительность. И в то, что все несогласные достойны только одного — уничтожения.

Ольга Оксенич, Мария Богомолова, Павел Суменков, "В центре событий".