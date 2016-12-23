"ТВ Центр" составил "гид оптимиста" на 2017 год

Теги: путин Россия прогноз экономика

Россия вызывает у инвесторов все больший интерес. У страны, по словам западных экспертов, "хорошие показатели бюджетно-налоговой политики, государственного и частного долга, уровня резервов и инфляции ". Россия даже обогнала Китай в рейтинге развивающихся стран, который составляет Bank of America. Почитав прогнозы как западных, так и отечественных экспертов, "ТВ Центр" рискнул составить собственный, по аналогии с ежегодным "гидом пессимиста" агентства Bloomberg, гид оптимиста.

"Гибридную войну выигрывает Москва", "Путин – главный защитник христиан", "Дипломатические и военные успехи России взорвали установленный миропорядок" — об этом под конец года писали не российские, ведущие западные СМИ. Если верить их рейтингам, то президент России - самый влиятельный человек года. Однако сам Путин, ранее комментируя подобные публикации, говорил, что высокая оценка связана не с ним лично, а с местом России в мире. В 2016 году без нашей страны оказалось невозможным решить ни одну важную проблему на планете. И этот тренд будет только усиливаться. Как считают на Западе, поднятию авторитета, во многом, поспособствовал успех сирийской кампании, отмечает "ТВ Центр".

"Путин спас Асада и восстановил позиции России на Ближнем Востоке, закрепив за Россией зону влияния, простирающуюся от Ливана до Ирана", - пишет The Wall Street Journal

"С вмешательством в Сирии начался подъем России в глобальном плане. Впрочем, следует опасаться того, что преданный Путину диктатор в Дамаске, военная база в Средиземном море, Трамп в Белом доме являются для Путина второстепенными целями. Важнейшее значение для него имеет нечто другое: показать, что он это может, что он и Россия — сильные", - пишет Sueddeutsche Zeitung.

Союзники, благодаря которым удалось расширить влияние России, - традиционные: армия, флот и теперь еще Воздушно-космические силы. В 2017 году модернизация вооруженных сил продолжится.

"Т-50 имеет преимущество в поворотливости. На российском самолете также может действовать смонтированная в шлеме система отображения информации, при этом с самого начала Т-50 оснащен ракетами с непрямой наводкой", - рассуждает The National Interest.

Ещё одна часть самого ближайшего будущего российской армии — новейшая модификация боевого вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник". Получила такие усовершенствования, что стала практически неуязвимой боевой машиной. Ожидают пополнения и на флоте. В состав ВМФ России войдут новые самолёты, вертолёты, подводные лодки и конечно фрегаты адмиральской серии - "Адмирал Макаров", "Адмирал Касатонов", "Адмирал Бутаков".

Усиление российской армии не дает покоя НАТО. Наибольший интерес сейчас вызывает новейший ЗРК С-500 "Прометей". Его характеристики засекречены, но тем не менее, уже известно, что возможности новинки распространяются теперь и на космические цели.

К космосу, кстати, в 2017 году будет особо пристальное внимание. В новом году продолжатся работы над космическим кораблём "Федерация" и стартует отбор в отряд космонавтов для подготовки к полету, как на околоземную орбиту, так и на Луну. Плюс десятки запусков с российским участием. Только НАСА заказало на будущий год у России 18 двигателей для своих ракет.

Всё громче звучат имена россиян и в медицинских кругах. Наши ученые совместно с зарубежными коллегами нашли способ купирования последствия болезни Альцгеймера. Открыли белок, который можно использовать в качестве основы для лекарств, защищающих мозг от потери памяти и других страшных проявлений заболевания. В это время в Новосибирске научились выращивать человеческую кожу, на ней можно будет тестировать химию, косметику и лекарства, что позволит спасти тысячи подопытных животных. И там же в Новосибирске, вполне вероятно, победили чуму XXI века - Эболу. Всего за год с небольшим и 60 миллионов долларов разработали вакцину. Помощница гендиректора ВОЗ Мари-Поль Кини заявила: полученные результаты испытаний вакцины в Гвинее свидетельствуют о ее 100% эффективности. Что сильно расстроило американцев.

И удивительным образом стало известно, что канадцы совместно с американцами вроде бы тоже изобрели вакцину и в её эффективности в США, конечно, никто не сомневается. Впрочем, российские учёные уже вовсю регистрируют препарат. Его применение спасёт не только многие жизни, но и, конечно, принесёт существенные дивиденды в ближайшем будущем. Вообще, новые технологии и разработки – один из многих факторов потенциального роста российской экономики. Ещё один - сфера IT. На сегодняшний день Россия - на 12 месте в рейтинге самых инновационных экономик мира, поднявшись на две строчки вверх. Также рекордно успешно было и сельское хозяйство. В 2016 году Россия стала мировым лидером по экспорту зерна и впервые за всю постсоветскую историю в нашей стране собрали урожай в 118 миллионов тонн. В 2017 году этот рекорд обещают побить – задействуют новые поля, а также площадки для хранения и переработки.

Ещё одна статья экспорта, которая увеличивается традиционно, — газ. В Германии удалось вывести из-под третьего энергопакета газопровод Оpal. Теперь в Европу можно будет поставлять больше 50 миллиардов кубометров. Ещё столько же скоро пойдёт на юг по "Турецкому потоку". Российский "Газпром" протянет по дну Черного моря четыре нитки газопровода общей мощностью в те же 50-60 миллиардов кубометров газа. Ещё один драйвер роста – дороги. В их строительство вложат полтриллиона рублей. Развитие транспортной сети и повышение доступности разных уголков страны у государства в приоритете. И один из таких проектов – в Крыму. Здесь возведение моста через Керченский пролив идёт с опережением графика. Асфальтирование планируют начать уже во второй половине 2017 году.

Один только Крымский мост косвенно обеспечил работой десятки тысяч человек и сотни предприятий. Все эти как военные, так и гражданские новые проекты и прорывные технологии создают базу для экономического роста и снижения инфляции.

"В 2017 году нам нужно обеспечить выполнение указов и, прежде всего, это касается повышения зарплат работникам бюджетной сферы, продолжать заниматься улучшением предпринимательского климата и достижению заявленных показателей в демографии и здравоохранении", - говорил Владимир Путин.

Деньги на это уже заложены в бюджете 2017 года. Он, кстати, свёрстан из расчёта достаточно пессимистичной цены в 40 долларов за баррель. Однако многие западные эксперты прогнозируют, что цена на нефть останется в районе 50-60 долларов. Что принесёт России дополнительный доход. А, значит, и Резервный фонд в 2017 году трогать не придётся.

На Западе сразу несколько, в том числе американских агентств сменили прогноз для нашей страны с негативного на стабильный. И если уж за океаном в "разорванной в клочья экономике" увидели рост, значит, ситуация действительно меняется.

Николай Сухарев, Екатерина Симанович, Владимир Черных, "В центре событий", "ТВ Центр".