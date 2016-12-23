Путин поздравил Асада с освобождением Алеппо от боевиков

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В Кремле сообщили о звонке Владимира Путина Башару Асаду. Президент России поздравил главу САР с окончанием операции по освобождению города Алеппо от боевиков. По словам Путина, этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с сирийским лидером Башаром Асадом, передает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков. По мнению президента России, этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Как говорится в сообщении пресс-службы, Путин подчеркнул, что теперь главная задача – сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о том, что стороны сирийского конфликта вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня в Сирии.

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