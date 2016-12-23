Трамп заявил о получении "очень хорошего" письма от Путина

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Избранный президент США сообщил, что получил "очень хорошее" письмо от президента России Владимира Путина. По его словам, в документе, в частности, выражается надежда, что отношения двух стран на международной арене удастся вывести на качественно новый уровень. Также российская сторона рассчитывает восстановить двустороннее сотрудничество в ряде областей после инаугурации Трампа.

Президент России Владимир Путин прислал "очень хорошее" письмо Дональду Трампу. Об этом сообщается в заявлении команды избранного президента США, передает Reuters.

В письме, в частности, выражается надежда, что отношения двух стран будут выведены на качественно новый уровень, а двустороннее сотрудничество в ряде областей будет восстановлено после того, как Трамп займет пост президента.

"Отношения между Россией и США остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности в современном мире", - говорится в письме, копию которого представила команда Трампа.

Агентства ТАСС и "Интерфакс" сообщили, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства направил избранному президенту США письмо с поздравлением с Рождеством и Новым годом.

"Очень хорошее послание от Владимира Путина. Его мысли совершенно правильны. Надеюсь, обе стороны смогут действовать в соответствии с этими мыслями, и нам не придется идти другим путем", - говорится в заявлении Трампа.

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