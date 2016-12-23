Порошенко призвал Россию обеспечить прекращение огня в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко приветствует достижение соглашения о введении режима прекращения огня в Донбассе с 24 декабря. Украинский лидер выразил надежду, что благодаря данной договоренности, перемирие в регионе примет постоянный характер. Порошенко призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение соглашения.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует достижение договоренности о прекращении огня в Донбассе в период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности по внедрению дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня начиная с 00 часов 24 декабря 2016", - говорится в сообщении.

Президент Украины выразил надежду, что благодаря этой договоренности удастся добиться постоянного режима прекращения огня в Донбассе. Порошенко заявил о готовности украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства по данному соглашению, а также по другим пунктам минских договоренностей.

"Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементации других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", - говорится в заявлении украинского президента.

Ранее достижение договоренности о прекращении огня поприветствовал российский президент. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России приветствует договоренность, достигнутую в контактной группе, об объявлении режима тишины на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, начиная с 00:00 24 декабря", - цитирует его ТАСС.

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