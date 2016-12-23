Ватикан перечислит Украине €6 млн помощи к Рождеству
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Ватикан к Рождеству направит Украине 6 миллионов евро. Средства направят на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны.
Ватикан направит на Украину первый транш финансовой помощи. Средства в размере шести миллионов евро перечислят к православному Рождеству.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Святого престола, сумму собрали по инициативе главы Ватикана в церквях Европы для украинцев, пострадавших в результате военных действий.
Средства направят на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны.
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