Ватикан перечислит Украине €6 млн помощи к Рождеству

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Ватикан к Рождеству направит Украине 6 миллионов евро. Средства направят на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны.

Ватикан направит на Украину первый транш финансовой помощи. Средства в размере шести миллионов евро перечислят к православному Рождеству.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Святого престола, сумму собрали по инициативе главы Ватикана в церквях Европы для украинцев, пострадавших в результате военных действий.

Средства направят на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны.

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