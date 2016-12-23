Генсек ООН оценил договоренности по прекращению огня в Донбассе

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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствует достижение договоренностей о прекращении боевых действий в Донбассе. Они вступят в силу в ночь на субботу. Глава всемирной организации надеется, что эта инициатива позволит положить конец конфликту на востоке Украины. Ранее к перемирию на Новый год и Рождество призвала Контактная группа.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что новые договоренности о прекращении огня в Донбассе позволят положить конец конфликту на востоке Украины, передает ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, Пан Ги Мун ждет, что все заинтересованные стороны будут придерживаться своих обязательств.

Ранее в среду Контактная группа по Украине призвала к бессрочному прекращению огня в связи с новогодними праздниками с 24 декабря и обеспечила договоренность между Украиной и Донбассом о бесперебойном энергоснабжении.

Новая попытка прекратить огонь станет десятой по счету за весь период конфликта на Украине.

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