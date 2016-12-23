О чем Путин говорил с журналистами

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3 часа 51 минуту длилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Как оценивает глава государства ситуацию в экономике? Действительно ли он смог повлиять на выборы в США? Что думает о покушении на российского посла в Анкаре, о допинговых скандалах и отравлениях суррогатным алкоголем в Иркутске? Всего президенту задали 62 вопроса.

Каждый год большая пресс-конференция Владимира Путина бьет собственные рекорды. В 2001 году на мероприятие было аккредитовано 500 журналистов, в этом году — почти полторы тысячи. Причем, доля представителей иностранных СМИ неуклонно возрастает, отмечает "ТВ Центр".

Чтобы привлечь внимание президента, который нередко берет на себя роль модератора беседы, представители прессы стараются выделиться из толпы. Кто-то рисует плакаты, кто-то приходит в национальных костюмах. Первый же вопрос - об экономике. Результаты, по словам президента, всегда познаются в сравнении. Если в прошлом году по основному макроэкономическому показателю спад был почти 4%, в этом — всего полпроцента. Это произошло благодаря тому, что ряд отраслей реального сектора экономики показывают неплохие темпы роста. Похвастаться успехами могут в машиностроении, химической, легкой и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве.

"В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году – было 6,1, в этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы думали, что будет где-то 5,7–5,8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции", - заявил Путин.

Несмотря на небольшое сокращение резервного фонда, Фонд национального благосостояния остался неизменным, а золотовалютные резервы Центробанка даже подросли. Снизился отток капитала. Дефицит бюджета в этом году хоть и выше, чем в предыдущем, но, по словам Владимира Путина, цифра в 3,7% вполне приемлема. Особенно на фоне положительного баланса внешней торговли. А это более 70 миллиардов долларов. Модератором беседы выступает пресс-секретарь Дмитрий Песков, буквально на третьем вопросе Путин перехватил инициативу.

"Вот здесь татары. Куда без татар. Куда мы без татар, давайте, в чем проблемы", - пошутил президент.

Елена Колебакина приехала из Татарстана, чтобы озвучить Владимиру Путину ситуацию с проблемными банками, у которых главный регулятор отзывает лицензии.

"А при чем здесь татары? Хитрая какая", - продолжил шутить президент.

Впрочем, шутил во время этой пресс-конференции Владимир Путин крайне редко. Накануне встречу с журналистами впервые перенесли на другой день. В четверг глава государства принимал участие в траурных мероприятиях, связанных с гибелью российского посла в Турции.

"Думаю, это, прежде всего, было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Знаете, откровенно скажу: я скептически относился к тезису, что самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять своё мнение. Мне уже кажется, что всё возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер", - заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул: гибель посла не помешает развитию российско-турецких отношений. Алеппо - первый после охлаждения совместный успех. Когда Россия и Турция смогли урегулировать ситуацию вокруг города и решить важный вопрос с деблокированием нескольких населенных пунктов. Без участия Запада, но с помощью иранской стороны.

"Очень большую роль в этом сыграли президент Турции и президент и вообще руководство Ирана. Не знаю, не прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия, без участия России, это было бы просто невозможно. Поэтому всё это сотрудничество в трёхстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблем вокруг Алеппо. Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, – это крупнейшая в современном мире на сегодняшний день международная гуманитарная акция", - обратил внимание Владимир Путин.

Одна из самых обсуждаемых в мире тем - итоги президентских выборов в США - несколько раз поднималась и на пресс-конференции Владимира Путина. Российские журналисты, задавая вопрос, приводили статистические данные о том, что Путину симпатизируют 37% республиканцев. Представители американских и британских СМИ напирали на то, что Россия стояла за хакерскими атаками в США и вмешивалась в избирательную кампанию.

"Все попытки свалить свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии США пытается свалить на внешние факторы. Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство. В Конгресс, где у республиканцев тоже большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир-горой на развалинах часовни 17 века? Часовню мы тоже развалили? То, что значительная часть республиканских избирателей поддерживает президента России, я отношу даже не на свой личный счёт. Знаете о чём я думаю? Это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы - и это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в этих наших представлениях о традиционных ценностях. Потому что это хорошая предпосылка выстраивать отношения между двумя такими мощными странами как Россия и Соединённые Штаты вот на этой базе: на базе взаимной симпатии народов друг к другу", - сказал Путин.

Москва готова налаживать отношения и с США, и с Европой. Путин об этом говорил неоднократно. И даже отвечает на вопрос польского журналиста о том, насколько Россия заинтересована в слабой Европе, раздираемой противоречиями. Не заинтересована, говорит президент. А вот во взаимовыгодном сотрудничестве — да. Но не Москва должна нести ответственность за ухудшение отношений с Западом.

"Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений, в том числе российско-немецких отношений. Мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, это ответили на рестрикции, введённые в отношении российской экономики. Но мы с удовольствием пойдём на все отмены, хотя сельхозпроизводители нас призывают этого не делать. Мы настроены на сотрудничество с Европой и нацелены на совместное решение задач. Особенно в борьбе с терроризмом. Мы соболезнуем жертвам терактов. Но как мы можем объединять усилия, если санкции против нас ввели. По разным направлениям сотрудничество сворачивается. Результат - пропускаем удары. Тяжелые и очень чувствительные", - сказал президент.

Тема санкций неизбежно связана с украинским кризисом. Украинский журналист, который уже много лет работает в Москве и получает в отличие от своих российских коллег в Киеве беспрепятственный доступ на все официальные мероприятия, просит президента отпустить своих задержанных сограждан. Вопрос задает в своей ставшей уже традиционной манере - на грани оскорбления.

"Вы часто говорите, что были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Вы в прошлом году говорили, что никогда не скрывали, что отправляли на Донбасс людей решать военные вопросы. Уточните, где это написано в Минских соглашениях, и понимаете ли Вы, что, если когда-то уйдёте на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами", - задал вопрос украинский журналист Роман Цымбалюк.

"Хорошо бы добиться того, что украинскую армию на Донбассе не считали оккупантами. В свое время Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Но со временем стало понятно, что есть детали. Они заключаются, что все удерживаемые на Донбассе признаются Киевом незаконно задержанными. А в Киеве людей считают законно осужденными", - указал президент.

Владимир Путин также напомнил, кто выступил гарантом соглашения между законно избранным президентом Януковичем и оппозицией. А на следующий день, когда все было нарушено, вместо того, чтобы осудить антиконституционный переворот, поддержали его. Под документом стояли подписи министров иностранных дел Франции, Германии и Польши. И именно то, к чему с молчаливого одобрения Запада привел Майдан, стало причиной трагических событий в Донбассе и вызвало у жителей Крыма желание воссоединиться с Россией, подчеркнул Путин.

Президенту было задано немало вопросов о положении дел на полуострове, темпах его развития и о строительстве моста через Керченский пролив. Владимир Путин рассказал о том, как будет решаться проблема энергодефицита в Крыму.

"Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам России. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время", - сообщил Путин.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, денег в бюджете на стратегические проекты хватит. А также на выполнение государством всех своих социальных обязательств, пообещал президент.

Говорил президент и о трагедии в Иркутске, где на этой неделе десятки людей погибли из-за отравления суррогатным алкоголем. Глава государства отдал ряд поручений по наведению порядка на рынке спиртосодержащей продукции. Но некоторые меры вызвали возражения предпринимателей. Позиция президента заключается в том, что здоровье людей важнее.

"Вопросы, связанные с повышением акцизов, и другие меры, которые правительством предложены, считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению. Надо было раньше это делать. И вот эти ссылки так называемого "мелкого бизнеса" на то, что парфюмерные изделия подорожают, всякие моющие средства подорожают, - мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого не делать. Вы знаете, наверное, что пару дней назад я дополнительные поручения правительству дал. Вот сейчас мы видим эту реакцию. Надеюсь, что всё это в комплексе произведёт, даст нам необходимый результат по сохранению жизни и здоровья наших граждан", - сказал Путин.

Продвижению безопасных напитков Владимир Путин даже готов оказать личное содействие. Так было в прошлом году, когда кировский журналист спросил президента о "Вятском квасе". В этом году Владимир Маматов пришел к главе государства с благодарностью и новыми просьбами. Теперь журналист предлагает продвигать не только "Вятский квас", но и других кировских производителей в российские регионы. Уже и площадку присмотрел — ВДНХ в Москве. Президент ответил, что саму идею распространения российских брендов он, безусловно, поддерживает, а что касается ВДНХ, то там эта работа уже идёт

"Совсем недавно там были какие-то замшелые рынки, непонятно откуда взявшиеся. ВДНХ возрождается, слава богу. И если у вас есть идеи, связанные с презентацией, с представлением своего товара, я думаю, что это можно решить. Нас услышит точно Сергей Семёнович Собянин, мы готовы ему подсказать, чтобы он в диалоге со своим коллегой обсудил вопрос представления ваших товаров", - сказал Путин.

Общению с журналистами президент уделил почти 4 часа. За это время Владимир Путин успел ответить на 62 вопроса. Запретных тем для журналистов не было. Вопросы прозвучали острые, а порой и весьма неприятные. Лишь на попытку спросить главу государства о любви Путин отшутился и не стал развивать тему.

Лилия Акиньшина, Илья Ушаков, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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