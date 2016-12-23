22:13, 23 декабря 2016

О чем Путин говорил с журналистами

Теги:  сирия  путин  турция  трамп  Пресс-конференция Путина

3 часа 51 минуту длилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Как оценивает глава государства ситуацию в экономике? Действительно ли он смог повлиять на выборы в США? Что думает о покушении на российского посла в Анкаре, о допинговых скандалах и отравлениях суррогатным алкоголем в Иркутске? Всего президенту задали 62 вопроса.

Каждый год большая пресс-конференция Владимира Путина бьет собственные рекорды. В 2001 году на мероприятие было аккредитовано 500 журналистов, в этом году — почти полторы тысячи. Причем, доля представителей иностранных СМИ неуклонно возрастает, отмечает "ТВ Центр".

Путин пока не принял решения об участии в выборах президента

Чтобы привлечь внимание президента, который нередко берет на себя роль модератора беседы, представители прессы стараются выделиться из толпы. Кто-то рисует плакаты, кто-то приходит в национальных костюмах. Первый же вопрос - об экономике. Результаты, по словам президента, всегда познаются в сравнении. Если в прошлом году по основному макроэкономическому показателю спад был почти 4%, в этом — всего полпроцента. Это произошло благодаря тому, что ряд отраслей реального сектора экономики показывают неплохие темпы роста. Похвастаться успехами могут в машиностроении, химической, легкой и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве.

"В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году – было 6,1, в этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы думали, что будет где-то 5,7–5,8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции", - заявил Путин.

Несмотря на небольшое сокращение резервного фонда, Фонд национального благосостояния остался неизменным, а золотовалютные резервы Центробанка даже подросли. Снизился отток капитала. Дефицит бюджета в этом году хоть и выше, чем в предыдущем, но, по словам Владимира Путина, цифра в 3,7% вполне приемлема. Особенно на фоне положительного баланса внешней торговли. А это более 70 миллиардов долларов. Модератором беседы выступает пресс-секретарь Дмитрий Песков, буквально на третьем вопросе Путин перехватил инициативу.

"Вот здесь татары. Куда без татар. Куда мы без татар, давайте, в чем проблемы", - пошутил президент.

Елена Колебакина приехала из Татарстана, чтобы озвучить Владимиру Путину ситуацию с проблемными банками, у которых главный регулятор отзывает лицензии.

"А при чем здесь татары? Хитрая какая", - продолжил шутить президент.

Впрочем, шутил во время этой пресс-конференции Владимир Путин крайне редко. Накануне встречу с журналистами впервые перенесли на другой день. В четверг глава государства принимал участие в траурных мероприятиях, связанных с гибелью российского посла в Турции.

"Думаю, это, прежде всего, было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Знаете, откровенно скажу: я скептически относился к тезису, что самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять своё мнение. Мне уже кажется, что всё возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер", - заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул: гибель посла не помешает развитию российско-турецких отношений. Алеппо - первый после охлаждения совместный успех. Когда Россия и Турция смогли урегулировать ситуацию вокруг города  и решить важный вопрос с деблокированием нескольких населенных пунктов. Без участия Запада, но с помощью иранской стороны.

"Очень большую роль в этом сыграли президент Турции и президент и вообще руководство Ирана. Не знаю, не прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия, без участия России, это было бы просто невозможно. Поэтому всё это сотрудничество в трёхстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблем вокруг Алеппо. Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, – это крупнейшая в современном мире на сегодняшний день международная гуманитарная акция", - обратил внимание Владимир Путин.

Одна из самых обсуждаемых в мире тем - итоги президентских выборов в США - несколько раз поднималась и на пресс-конференции Владимира Путина. Российские журналисты, задавая вопрос, приводили статистические данные о том, что Путину симпатизируют 37% республиканцев. Представители американских и британских СМИ напирали на то, что Россия стояла за хакерскими атаками в США и вмешивалась в  избирательную кампанию.

"Все попытки свалить свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии США пытается свалить на внешние факторы. Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство. В Конгресс, где у республиканцев тоже большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир-горой на развалинах часовни 17 века? Часовню мы тоже развалили? То, что значительная часть республиканских избирателей поддерживает президента России, я отношу даже не на свой личный счёт. Знаете о чём я думаю? Это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы - и это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в этих наших представлениях о традиционных ценностях. Потому что это хорошая предпосылка выстраивать отношения между двумя такими мощными странами как Россия и Соединённые Штаты вот на этой базе: на базе взаимной симпатии народов друг к другу", - сказал Путин.

Москва готова налаживать отношения и с США, и с Европой. Путин об этом говорил неоднократно. И даже отвечает на вопрос польского журналиста о том, насколько Россия заинтересована в слабой Европе, раздираемой противоречиями. Не заинтересована, говорит президент. А вот во взаимовыгодном сотрудничестве — да. Но не Москва должна нести ответственность за ухудшение отношений с Западом.

"Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений, в том числе российско-немецких отношений. Мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, это ответили на рестрикции, введённые в отношении российской экономики. Но мы с удовольствием пойдём на все отмены, хотя сельхозпроизводители нас призывают этого не делать. Мы настроены на сотрудничество с Европой и нацелены на совместное решение задач. Особенно в борьбе с терроризмом. Мы соболезнуем жертвам терактов. Но как мы можем объединять усилия, если санкции против нас ввели. По разным направлениям сотрудничество сворачивается. Результат - пропускаем удары. Тяжелые и очень чувствительные", - сказал президент.

Тема санкций неизбежно связана с украинским кризисом. Украинский журналист, который уже много лет работает в Москве и получает в отличие от своих российских коллег в Киеве беспрепятственный доступ на все официальные мероприятия, просит президента отпустить своих задержанных сограждан. Вопрос задает в своей ставшей уже традиционной манере - на грани оскорбления.

"Вы часто говорите, что были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Вы в прошлом году говорили, что никогда не скрывали, что отправляли на Донбасс людей решать военные вопросы. Уточните, где это написано в Минских соглашениях, и понимаете ли Вы, что, если когда-то уйдёте на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами", - задал вопрос украинский журналист Роман Цымбалюк.

"Хорошо бы добиться того, что украинскую армию на Донбассе не считали оккупантами. В свое время Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Но со временем стало понятно, что есть детали. Они заключаются, что все удерживаемые на Донбассе признаются Киевом незаконно задержанными. А в Киеве людей считают законно осужденными", - указал президент.

Владимир Путин также напомнил, кто выступил гарантом соглашения между законно избранным президентом Януковичем и оппозицией. А на следующий день, когда все было нарушено, вместо того, чтобы осудить антиконституционный переворот, поддержали его. Под документом стояли подписи министров иностранных дел Франции, Германии и Польши. И именно то, к чему с молчаливого одобрения Запада привел Майдан, стало причиной трагических событий в Донбассе и вызвало у жителей Крыма желание воссоединиться с Россией, подчеркнул Путин.

Президенту было задано немало вопросов о положении дел на полуострове, темпах его развития и о строительстве моста через Керченский пролив. Владимир Путин рассказал о том, как будет решаться проблема энергодефицита в Крыму.

"Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам России. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время", - сообщил Путин.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, денег в бюджете на стратегические проекты хватит. А также на выполнение государством всех своих социальных обязательств, пообещал президент.

Говорил президент и о трагедии в Иркутске, где на этой неделе десятки людей погибли из-за отравления суррогатным алкоголем. Глава государства отдал ряд поручений по наведению порядка на рынке спиртосодержащей продукции. Но некоторые меры вызвали возражения предпринимателей. Позиция президента заключается в том, что здоровье людей важнее.

"Вопросы, связанные с повышением акцизов, и другие меры, которые правительством предложены, считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению. Надо было раньше это делать. И вот эти ссылки так называемого "мелкого бизнеса"  на то, что парфюмерные изделия подорожают, всякие моющие средства подорожают, - мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого не делать. Вы знаете, наверное, что пару дней назад я дополнительные поручения правительству дал. Вот сейчас мы видим эту реакцию. Надеюсь, что всё это в комплексе произведёт, даст нам необходимый результат по сохранению жизни и здоровья наших граждан", - сказал Путин.

Продвижению безопасных напитков Владимир Путин даже готов оказать личное содействие. Так было в прошлом году, когда кировский журналист спросил президента о "Вятском квасе". В этом году Владимир Маматов пришел к главе государства с благодарностью и новыми просьбами. Теперь журналист предлагает продвигать не только "Вятский квас", но и других кировских производителей в российские регионы. Уже и площадку присмотрел — ВДНХ в Москве.  Президент ответил, что саму идею распространения российских брендов он, безусловно, поддерживает, а что касается ВДНХ, то там эта работа уже идёт

"Совсем недавно там были какие-то замшелые рынки, непонятно откуда взявшиеся. ВДНХ возрождается, слава богу. И если у вас есть идеи, связанные с презентацией, с представлением своего товара, я думаю, что это можно решить. Нас услышит точно Сергей Семёнович Собянин, мы готовы ему подсказать, чтобы он в диалоге со своим коллегой обсудил вопрос представления ваших товаров", - сказал Путин.

Общению с журналистами президент уделил почти 4 часа. За это время Владимир Путин успел ответить на 62 вопроса. Запретных тем для журналистов не было. Вопросы прозвучали острые, а порой и весьма неприятные. Лишь на попытку спросить главу государства о любви Путин отшутился и не стал развивать тему.

Лилия Акиньшина, Илья Ушаков, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

Читайте также:

Путин ответил шуткой на вопрос о досрочных выборах президента (видео)

Путин посоветовал не шлепать детей

Путин заступился за осужденную за SMS о танках россиянку

Новости по теме XII пресс-конференция Путина

Другие новости

В других СМИ