Собянин: реставрация Центрального дома шахматиста завершена

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В Москве после проведения реставрационных работ открылся Центральный дом шахматиста. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве завершилась реставрация особняка XIX века на Гоголевском бульваре, где размещается Центральный дом шахматиста имени Ботвинника. Раньше в этом доме располагался Центральный шахматный клуб СССР, при котором был создан единственный в мире музей шахмат. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В пятницу отреставрированное здание посетил Сергей Собянин. Он назвал этот объект уникальным, потому что связан с историей спорта. Только в московских школах 60 тысяч ребят занимаются шахматами. Общее число москвичей, которые в них играют, по словам мэра, сосчитать никто и не пытался. Глава города отметил, что в последние годы в Москве реконструируется большое число спортивных объектов - "Лужники", Гребной канал, стадион "Динамо". Но дом шахматиста - особая гордость столицы.

"Воссоздание этого объекта, новое его рождение - не случайная история, это кульминация огромного движения москвичей в сторону шахмат, занятия шахматами. И я надеюсь, что после этого нового дня рождения дома шахмат, Центрального дома шахматиста популярность игры будет еще более нарастать, и большее и большее количество москвичей будет принимать в нем участие", - сообщил Сергей Собянин.

"Я хочу поблагодарить нашего мэра и мэрию Москвы за ту отзывчивость, с которой в мэрии было встречено обращение федерации с просьбой помочь в реставрации шахматного дома. Все было сделано очень четко, очень быстро и, главное, действительно очень душевно, с большой готовностью. Поэтому я хочу от всех нас выразить большую признательность", - сказал пресс-секретарь президента, председатель Попечительского совета российской шахматной федерации Дмитрий Песков.