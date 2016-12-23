Минобороны показало видео прибытия российской военной полиции в Алеппо
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Батальон военной полиции, который будет выполнять задачи в Сирии, прибыл в Алеппо. Видео с кадрами высадки опубликовало Минобороны России. Подразделение будет отвечать за безопасность Центра по примирению сторон, российского Международного противоминного центра, гумконвоев и мобильных госпиталей.
На авиабазу Хмеймим переброшен батальон военной полиции. Видео с кадрами прибытия опубликовало Минобороны России, передает "ТВ Центр".
Подразделение укомплектовано военнослужащими-контрактниками. Батальон займется обеспечением безопасности саперов, военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон, гумконвоев и госпиталей в Алеппо. Военные полицейские также будут оказывать властям Алеппо помощь в обеспечении правопорядка.
Ранее о введении батальона военной полиции доложил президенту Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
О полном контроле над Алеппо было объявлено 13 декабря. До этого на протяжении четырех лет западная часть города контролировалась сирийской армией, а восточная – боевиками.
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