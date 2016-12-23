Собянин вручил награды за особые заслуги перед городом и страной отличившимся москвичам

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Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению Владимира Путина вручил государственные награды и столичные знаки отличия москвичам, которые добились успехов в различных профессиях. Среди награжденных - политики, военные, ученые, предприниматели, строители, учителя и медики. Работники культуры и искусства, промышленности и транспорта.

Врачи, строители, учителя, каждый день отправляясь на работу, делают город лучше. Без них Москва была бы совсем другой, говорит в приветственном слове Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Благодаря вашему умению, таланту, профессиональному мастерству город развивается, процветает. Строятся дороги, мосты метро, создаются новые рабочие места. Развивается и дает качественный уровень образования, здравоохранения Москвы. Развивается культура", - перечисляет Сергей Собянин.

Торжественная церемония проходит в Белом зале столичной мэрии. От лица президента Сергей Собянин вручает государственные награды - Ордена Почета, Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Присваиваются почетные звания заслуженного изобретателя, метеоролога, строителя России. Благодарность объявляется работникам сферы здравоохранения.

В особую плеяду выделяют работников столичного образования. Указами мэра и из его рук почетные знаки "Заслуженных" получают московские учителя. Преподаватель русского и литературы Елена Белоус благодарит мэра за высокую оценку и уже в кулуарах скромно добавляет: "Это не только моя награда, это награда, конечно, всей нашей гимназии, всего коллектива. И благодарна всем, кто поддержал меня в этом вопросе. Мне очень приятно".

Требовательная и в тоже время справедливая. О своем учителе немецкого Ольге Надеждиной рассказывают нынешние выпускники.

"Для меня она учитель именно в истинном понимании слова учитель. Не только преподаватель, который дает знания, но и друг. Благодаря ей, я очень много добилась", - говорит ученица 11-го класса школы №1269 Александра Бутнева.

На ЕГЭ её ученики набирают более 80 баллов. Есть среди них и победители Всероссийских олимпиад. За 20 лет работы в школе 1269 Ольга Надеждина помогла выбрать профессию многим поколениям выпускников.

Преподавание для неё стало делом жизни. Награда от города, как и слова благодарности учеников, - очередное подтверждение того, что свой путь Ольга Надеждина выбрала правильно.

Михаил Шекоян, Александра Сергомасова, Юлия Степина. "ТВ Центр".