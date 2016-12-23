Допинг-проба боксера Александра Поветкина оказалась чистой

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В допинг-пробе боксера Александра Поветкина следов запрещенных веществ не обнаружено. Об этом сообщил промоутер спортсмена Андрей Рябинский.

В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, взятой 13 декабря, не обнаружено следов запрещенных веществ, передает ТАСС со ссылкой на промоутера Андрея Рябинского.

17 декабря Всемирный боксерский совет объявил, что в допинг-пробе Поветкина обнаружен остарин. Из-за этого организация отказалась санкционировать титульный характер его боя в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна. Стиверн позднее отказался боксировать с россиянином.

Поветкин перед боем трижды сдавал допинг-пробы: 15 ноября, 6 декабря и 13 декабря. Из них положительной оказалась только проба от 6 декабря, в которой, как стало известно позднее, было обнаружено низкое содержание остарина.

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