Путин и Эрдоган обсудили ход расследования убийства посла Карлова

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ход расследования убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Кроме того, лидеры двух стран затронули тему сирийского урегулирования в телефонном разговоре.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Одной из тем беседы стал ход расследования убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова, передает сайт Кремля.

"Отмечена тесная координация российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб по этому вопросу", - говорится в сообщении.

"Кроме того, лидеры двух стран затронули проблему сирийского урегулирования. С обеих сторон выражено удовлетворение успешным завершением операции в Алеппо. Тем самым созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию", - сообщает пресс-служба Кремля.

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