Российские врачи помогают пострадавшим от войны жителям Алеппо
Теги: сирия Сирийский конфликт россия врач медицина
Свыше двух с половиной тысяч жителей сирийского Алеппо получили помощь от российских врачей. В городе развернуты два госпиталя Минобороны и МЧС. Работают хирурги, травматологи, кардиологи и другие специалисты. Всего за день врачи принимают от 150 до 200 человек.
В сирийском Алеппо развернуты два госпиталя Минобороны и МЧС, работают хирурги, травматологи, кардиологи и другие специалисты. Помощь от российских врачей получили более двух тысяч жителей города, передает "ТВ Центр".
Чаще всего обращаются с огнестрельными и осколочными ранениями. Более половины сирийских пациентов - это женщины и дети, малыши простужены - люди в подконтрольных боевикам кварталах долгое время оставались без тепла, у многих вообще не было зимней одежды, необходимую помощь жители смогли получить только в центрах, где при содействии наших военных размещают беженцев.
В госпитале отряда "Центроспас" несколько разных модулей: приемное отделение, операционные с реанимационной палатой, а также два отсека для амбулаторного лечения, где делают перевязки и проводят антибактериальную терапию. Всего за день врачи принимают от 150 до двухсот человек.
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