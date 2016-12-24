Time опубликовал статью Онищенко о коррумпированности Порошенко

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Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко обвинил Петра Порошенко в коррупции. Статья с обвинениями опубликована в журнале Time.

Западная пресса опубликовала новую порцию разоблачений коррупционных схем в высших эшелонах украинской власти, передает "ТВ Центр".

Американский журнал Time выпустил статью экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко, в которой он утверждает, что президент Украины получал сотни миллионов долларов, требуя "откаты" от крупных сделок. По словам бывшего парламентария, Порошенко также покупал голоса депутатов. А те, кто отказывался выполнять поручения президента, подвергался преследованием со стороны Киева.

Ранее Онищенко, который еще летом сбежал в Лондон, передал спецслужбам США компромат на главу государства. С самого Онищенко летом была снята депутатская неприкосновенность из-за обвинения в махинациях с госимуществом.

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