Обама распространил "закон Магнитского" на все страны мира

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Барак Обама подписал закон о расходах на военные нужды в 2017 году. Кроме всего прочего документ распространяет действие так называемого "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

Соединенные Штаты готовы потратить более четырех миллионов долларов на сдерживание России - такой пункт прописан в законе об оборонных расходах страны на следующий год.

Отмечается, что эти средства пойдут на политическую, экономическую дипломатию и военную поддержку партнеров США, передает ТАСС.

Документ, подписанный Бараком Обамой, запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Москвой, до того момента, пока Россия не прекратит, "оккупацию территории Украины и агрессивные действия".

Кроме этого, документ распространяет действие так называемого "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

В военный бюджет заложена статья финансирования киевских силовиков на сумму 350 млн долларов и регламентирует поставки противоракетных комплексов так называемой умеренной оппозиции в Сирии.

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