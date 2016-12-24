В Иркутске нашли склад метанола для спиртовой продукции

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В Иркутске обнаружен склад с метанолом, из которого делали концентрат для ванн "Боярышник", от отравления которым погибли 74 человека. Изъято более 10 тонн продукта и более шести тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя.

В Иркутске найден склад с метанолом, из которого делали смертоносный концентрат для ванн "Боярышник". В результате употребления этого алкогольного суррогата 74 человека погибли от отравления, еще несколько десятков пострадавших находятся в больницах.

Как рассказали в Следственном комитете, изъято более 10 тонн продукта и более шести тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Сейчас выявлены и перекрыты все каланы распространения "Боярышника", задержаны 19 человек. Уголовное дело о халатности возбуждено и против замглавы Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова. По данным следствия, чиновник не реагировал на обращения граждан о незаконной продаже спиртосодержащих напитков, передает "ТВ Центр".

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