В Дагестане уничтожили главаря "шамильской" банды и его подчиненного

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В Шамильском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков. По предварительным данным, они опознаны как главарь террористической группы "шамильская" Ибрагим Амиров и его подчиненный Гамзатапанди Магомедов. Оба - местные жители и находились в федеральном розыске

В Шамильском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков. Как сообщил источник в силовых структурах республики, боестолкновение произошло вблизи села Телетль. В ходе розыскных мероприятий в районе обнаружили двоих вооружённых мужчин. На предложение сдаться, боевики открыли огонь. В результате ответной стрельбы они были уничтожены. Пострадавших среди мирного населения и силовиков нет, передает "ТВ Центр".

Личности боевиков, предварительно, установлены. Это главарь местной бандгруппы, а также его подчинённый. На их счету - многочисленные преступления, в том числе, убийства.

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