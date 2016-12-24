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В силу вступило очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе. Оно было принято на переговорах контактной группы в Минске.

В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня. О перемирии договорились участники Контактной группы по Украине на встрече в Минске, передает "ТВ Центр".

Обстановка на линии соприкосновения сейчас относительно спокойная. Ополченцы заявляют об отдельных нарушениях. По информации властей самопровозглашенных республик, обстрелам подверглись Горловка, Спартак, Ясиноватая. Огонь силовики открыли также по окраинам Донецка, Коминтернову, Ленинскому. Стреляли из гранатометов и минометов, есть данные о применении "Градов". Повреждения зафиксированы в жилом секторе, кроме того снаряды попали в железнодорожную станцию.

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