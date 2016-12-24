Новый терминал в аэропорту Симферополя заработает через полтора года

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Через полтора года в Крыму заработает новый терминал аэропорта. Уже закончен фундамент комплекса, строители приступили к монтажу металлоконструкций. Крымское направление сейчас входит в пятерку самых востребованных в России, и новый комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта на полтора миллиона пассажиров в год.

Главный аэропорт Крыма принимает очередной самолет из Москвы. В центре управления за его полетом над полуостровом и посадкой в Симферополе внимательно следят диспетчеры и десятки современных датчиков, компьютеров и радаров. За два с половиной года здесь заменили большую часть оборудования.

Скоро пассажиров начнет принимать новый аэровокзальный комплекс. Возведение аэропорта – крупнейший проект для Крыма. Таких объектов на полуострове не строили более двадцати лет. Парковка, сам аэропорт и прилегающие здания займут огромную территорию в сорок шесть гектаров.

В форме волны будет выполнен фасад основного здания. Аэровокзал должно быть видно даже с воздуха. Строители планируют удивить пассажиров не только архитектурой аэропорта. Его обещают сделать самым удобным в стране. 55 стоек регистрации и восемь телетрапов позволят избежать очередей и сократить время высадки пассажиров после приземления. Здание спроектировано так, чтобы получить багаж можно было без задержек.

Задача – построить новый аэропорт всего за 24 месяца. Уже установили бетонный фундамент. Кроме нового комплекса в 2018 году должна заработать и новая взлетно-посадочная полоса. На действующей полосе, которую проектировали еще для советских космических челноков "Буран", началась реконструкция. Садиться в Симферополе смогут практически все типы воздушных судов.

Новый строящийся терминал аэропорта Симферополь. Первые рейсы он будет принимать через полтора года. Хотя уже сейчас небо над Крымом напоминает оживленную автомобильную трассу. Летом здесь принимают до 22 самолетов в час. Такого трафика не была даже в лучшие советские годы.

Сегодня симферопольское направление входит в пятерку самых востребованных в стране. С потоком туристов в летние месяцы прежнее здание аэропорта едва справляется. После окончания стройки его планируют переделать в центральный автовокзал. Новый комплекс будет рассчитан на шесть с половиной миллионов пассажиров в год и обойдется в тридцать два миллиарда рублей.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым.

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