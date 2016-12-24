В Москве проходит новогодний турнир среди уличных хоккейных команд

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В субботу в столице начался новогодний турнир. Шестнадцать уличных хоккейных команд сражаются за звание лучшей в городе.

Шестнадцать уличных хоккейных команд сражаются за звание лучшей в Москве. На открытой площадке в парке Никулино сегодня начался новогодний турнир, передает "ТВ Центр".

Принять участие могут все желающие. Главное условие - уметь стоять на коньках. Игры проводятся с упрощенными правилами по системе плей-офф. Команды сыграют 12 матчей, по итогам которых определят четырех финалистов. И уже завтра сильнейшие будут бороться за призовые места. Как говорят организаторы, цель турнира - привлечь людей разного возраста к занятиям спортом и дать им возможность почувствовать себя настоящими олимпийцами.

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