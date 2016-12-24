За сутки жителям Сирии передали около восьми тонн гуманитарных грузов

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Около восьми тонн гуманитарных грузов доставили мирным жителям Сирии за сутки. Новые данные приводит российский Центр по примирению враждующих сторон. Кроме того, в Алеппо прибыл батальон военных полицейских Минобороны нашей страны. Они помогут местным властям обеспечивать правопорядок и безопасность в городе. Продолжают свою работу и российские саперы.

Ранее утро на аэродроме Хмеймим, но на взлётно-посадочной полосе уже оживлённо. Началась разгрузка спецборта Минобороны. Вооруженные автоматами Калашникова "красные береты" со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолёта.

"Подразделение готово выполнить все задачи, которые нам поставило командование. Наше подразделение в течение месяца проходило специальную подготовку на полигоне. Мы изучали особенности этой страны и культуры. Историю, менталитет населения. В Алеппо подразделение будет оказывать помощь местной администрации в поддержании правопорядка. Также наши военнослужащие будут сопровождать колонны с продовольствием, медикаментами, обеспечивать безопасность", - рассказал сержант военной полиции Минобороны РФ Руслан Бахрмов.

На особом контроле - полевые госпитали Минобороны и МЧС, в которых российские врачи принимают беженцев из восточных районов. Ежедневно за помощью к нашим медикам обращаются сотни сирийцев. За всё время работы госпитали приняли уже свыше полутора тысяч пострадавших. Чаще всего обращаются с огнестрельными и осколочными ранениями. Более половины пациентов - женщины и дети, многие малыши простужены.

Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспаса" оборудован всем необходимым. Состоит из 48-ми модулей, предназначенных для госпитализации, а также для скорой амбулаторной помощи. Самых тяжелобольных принимают в операционных. Остальным оказывают помощь медикаментозно - перевязывают раны. Чтобы не допустить осложнений, проводят антибактериальную терапию. За сутки врачи принимают до двухсот человек.

Гуманитарную помощь продолжает оказывать российский центр по примирению. В район Джибрин выходцам из восточных кварталов Алеппо привезли несколько тонн продуктов, а также тёплые вещи и одеяла.

"Оказана гуманитарная помощь в виде продовольственных пакетов, в которые входят: килограмм сахара, килограмм муки, две мясных консервы. А также был роздан хлеб в виде лепёшек, испечённых из российской муки. На хлебокомбинате города Алеппо. И в связи с низкими температурами розданы одеяла", - сообщил представитель российского центра по примирению враждующих сторон РФ в САР Дмитрий Калугин.

С каждым днём всё больше жителей Алеппо возвращаются в свои дома. Однако прежде районы проверяют российские сапёры. С начала месяца наши специалисты очистили от взрывоопасных предметов полторы тысячи зданий и около 250 километров дорог. Было обнаружено свыше одиннадцати тысяч бомб, которые боевики оставили, во время отступления. Все опасные предметы вывезли в специальные районы и уничтожили.

Павел Румянцев, "ТВ Центр".

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