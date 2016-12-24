Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН

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Международный скандал разворачивается вокруг резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу Израиля и Палестины. Накануне Совбез принял документ, запрещающий еврейские поселения на оккупированных территориях в Восточном Иерусалиме. Однако Тель-Авив требования международной организации выполнять отказался и уже разрывает дипломатические контакты.

На резолюцию Совбеза ООН Израиль реагирует радикально. В срочном порядке из Сенегала и Новой Зеландии отозваны послы государства. Официальная формулировка - для консультаций, но сколько они займут - ведь это прямой ответ странам, которые были инициаторами принятой резолюции. Параллельно сворачиваются все программы сотрудничества, обрываются контакты на уровне правительств.

"Эта резолюция войдет в длинный и позорный список антиизраильских резолюций ООН. Вы развязали руки палестинцам, чтобы они продолжали сеять террор и провокации. Чтобы они и дальше держали в заложниках собственный народ", - заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выражениях тоже резок. Резолюцию он считает "постыдной" и выполнять ее не будет. Суть документа, принятого Совбезом ООН, в том, что Израиль должен немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных территориях Палестины. Вторая сторона старого конфликта итоги голосования одобряет.

"Резолюция Совбеза ООН назрела давно, она своевременна, необходима и важна. Это еще раз подтверждает, что израильские поселения на оккупированной палестинской территории являются незаконными", - сказал постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН рияд Мансур.

Оккупированными территориями считается восточная часть Иерусалима и небольшой отрезок земли к северу на границе. Впрочем, после войны 1967 года и израильской оккупации Западного берега реки Иордан в Палестине осталось 140 поселений, где проживает около полумиллиона евреев. По нормам международного права, они незаконны, но Израиль Палестину не признает, территорию считает своей и все доводы об обратном игнорирует.

"Это исторический день. День, когда мировое сообщество единодушно выступило за мир между палестинцами и израильтянами на основе международного права. Теперь Палестина во главе с Восточным Иерусалимом может мирно жить бок о бок с Израилем. Это день, когда мировое сообщество отказалось от диктаторства, от политики апартеида, которую проводило руководство Израиля", - считает представитель администрации Палестинской автономии Саеб Ерекат.

Однако главная обида Израиля теперь зреет на США, которых обвиняют в предательстве партнерских отношений. Подобные резолюции за 50 лет выносились на голосование и раньше, но Америка, являясь постоянным членом Совбеза ООН, их блокировала. Сейчас Барак Обама делать этого не стал. Россия документ поддержала, хотя продолжает настаивать на более взвешенном подходе.

Чтобы достигнуть справедливого мира, Россия неоднократно предлагала провести встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса. Местом для переговоров может стать Москва. Разобраться в этом вопросе должны две стороны, ведь? как говорит история Израиля и Палестины, народы могут жить дружно на одной территории.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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