Меркель ужесточит законодательство для мигрантов после теракта в Берлине

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Германия намерена ужесточить законодательство для мигрантов. В первую очередь ускорить процесс депортации тех, кто так и не получил статус беженца. Кроме того, Ангела Меркель распорядилась начать проверку работы всех служб безопасности страны. И, в частности, действия полиции после теракта в Берлине.

Возвращение тунисцев на родину должно быть существенно ускорено. Число депортированных будет неуклонно расти. Об этом намерении немецкой стороны по телефону Ангела Меркель уведомила президенту Туниса Эс-Себси. Собственным спецслужбам канцлер Германии поручила провести широкомасштабную проверку систему безопасности страны.

"Теперь мы будем усилено проверять, насколько серьезных перемен требуют государственные меры. Поэтому я попросила министра внутренних дел Томаса де Мезьера в сотрудничестве с Министерством юстиции, Федеральной канцелярией и коллегами из профильных земельных ведомств проанализировать все аспекты дела Амри. Доклад я попросила предоставить как можно скорее" – заявила Ангела Меркель.

Для жесткой критики работы силовых ведомств причин более чем достаточно. Ордер на розыск Аниса Амри был выдан с задержкой в два дня. И это при том, что мужчина находился под наблюдением спецслужб. Его подозревали в подготовке к организации терактов. Но необходимых для задержания доказательств собрать так и не смогли. Еще один вопрос - почему Амри, которому давно отказали в предоставлении убежища в ФРГ, так и не выслали из страны. Накануне итальянские правоохранители ликвидировали тунисца рядом с одним из вокзалов в Милане.

Пулю, застрявшую в плече раненного карабинера, извлекли медики. Сейчас жизнь 36-летнего Кристиана Мовио вне опасности. Родственники убитого террориста, протаранившего на грузовике рождественскую ярмарку в центре Берлине, требуют прислать тело на родину.

Комментируя события в Берлине, лидер оппозиционной итальянской партии "Лига Севера" призвал пересмотреть Шенгенское соглашение и вернуть паспортный контроль на границах государств ЕС. А вот инициативы Ангелы Меркель немецкое общество устраивают все меньше. Рейтинг её Христианско-демократического союза снизился на полтора процента. В тоже время, отмечают социологи, популярность правой "Альтернативы для Германии" после теракта в Берлине достигла годового рекорда.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

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