При пожаре в новой Москве погибла семья из трех человек

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Семья из трех человек погибла при пожаре в новой Москве. Трагедия произошла в поселении Михайло-Ярцевское.

В ночь на субботу в жилом доме в поселении Михайло-Ярцевское на территории новой Москвы был локализован пожар. На месте происшествия обнаружены останки трех человек. Известно, что в доме проживала супружеская пара с двухлетним мальчиком, передает "Интерфакс".

По факту гибели семьи в результате проводится проверка. Следствие рассматривает разные версии причин возгорания, в том числе печное отопление, замыкание проводки.

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