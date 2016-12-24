В Башкирии два человека погибли при взрыве на бывшем военном арсенале

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Взрыв прогремел на территории бывшей воинской части в Башкирии. Погибли два человека. В дежурную часть МЧС в 10.00 мск поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

В субботу на территории бывшего военного арсенала в поселке Урман в Иглинсом районе Башкирии прогремел взрыв. В результате ЧП погибли два человека, предположительно, это - мужчины 24 и 22 лет, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, неизвестные проникли на территорию бывшей части, после чего произошел взрыв.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть человек и 19 единиц техники.

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