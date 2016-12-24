В Уфе покончил с собой подполковник МВД

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Сотрудник МВД России покончил с собой в Уфе. 43-летний подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД по Башкирии выпал из окна восьмого этажа.

В городской больницы Уфы покончил с собой сотрудник МВД России. По предварительной информации, 43-летний пациент отделения травматологии 22 декабря выпал из окна восьмого этажа, передает ТАСС.

Следователи установили, что погибший пациент является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД по Башкирии.

Вечером 22 декабря 2016 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение из городской больницы № 21 об обнаружении на козырьке входной группы пациента с множественными телесными повреждениями

Устанавливаются причины самоубийства, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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