Десятки площадок развернулись в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

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В Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" развернулись десятки праздничных площадок. Это и мастер-классы, и викторины, и различные игры.

Жители Москвы в субботу смогут принять участие в рождественском параде и посмотреть захватывающее шоу и спектакли, если отправятся на фестиваль "Путешествие в Рождество", передает "ТВ Центр".

Десятки праздничных площадок развернулись по всему городу, где каждый сможет найти себе занятие по вкусу. Это и мастер-классы, и викторины, и различные игры. По-настоящему сказочная атмосфера на городских улицах появляется с наступлением темноты, когда Москва загорается миллионами праздничных огней.

В новогоднюю ночь вход на Красную площадь ограничат. Попасть туда можно будет только по специальным билетам, которые распространяли через портал "Активный гражданин". Но всё, что будет происходить на празднике в ночь на 1 января, зрители телеканала "ТВ Центр" увидят в прямом эфире.

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