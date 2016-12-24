В Москве расследуют убийство 12-летней девочки

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В квартире на востоке Москвы в субботу было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранами. Возбуждено уголовное дело.

В квартире на востоке Москвы обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".

Как рассказала представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, тело было обнаружено днем в субботу в квартире дома на Ферганской. В квартире находилась пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты Главного следственного управления, которые приступили к осмотру места происшествия.

Устанавливается местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, и тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей.

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