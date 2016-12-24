В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем

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В Амурской области дан старт строительству моста через реку Амур, который соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. В эксплуатацию он будет сдан в 2019 году.

В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем, передает ТАСС.

В торжественной церемонии, посвященной началу строительства, приняли участие глава Приамурья и представители власти провинции Хэйлунцзян

Мост предполагается построить за три года, в 2019 году он будет сдан в эксплуатацию, по нему начнется движение автотранспорта.

По словам губернатора китайской провинции Лу Хао, строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур будет способствовать укреплению сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и Дальним Востоком России.

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