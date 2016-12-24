Путин обсудил с членами СБ РФ урегулирование в Сирии после освобождения Алеппо

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ сирийское урегулирование, а также подготовку к предстоящим в понедельник саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин провел совещание Совета безопасности. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсудили урегулирование ситуации в Сирии и завершившуюся операцию в Алеппо, а также подготовку к предстоящим саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ, которые пройдут в понедельник в Санкт-Петербурге.

По словам Пескова, речь на совещании также шла речь о некоторых вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня, передает "ТВ Центр".

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