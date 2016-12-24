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Меры безопасности повышены в Европе в канун Рождества. В Риме введен запрет на въезд фур и грузовиков в центр города. Во Франции, Венгрии и Австрии улицы городов патрулируют отряды полиции.

В Европе в канун Рождества повышены меры безопасности, передает "ТВ Центр".

Так, администрация Рима ввела запрет на въезд фур и грузовиков в центр итальянской столицы в связи с недавней трагедией в Берлине. Там 19 декабря грузовой автомобиль въехал в посетителей уличного базара. Погибли 12 человек, 48 пострадали. Подозреваемый в теракте Анис Амри ликвидирован в минувшую пятницу. Теперь Германия намерена ужесточить законодательство для мигрантов. В первую очередь ускорить депортацию тех, кто так и не получил статус беженца. Кроме того, канцлер Ангела Меркель распорядилась начать широкомасштабную проверку работы спецслужб. В частности, действия полиции.

В режиме повышенной готовности в течение всех праздников будут работать спецслужбы и других европейский стран. В том числе, Франции, Венгрии и Австрии. Улицы городов патрулируют отряды полиции. В Эстонии мэр Таллинна зачитал указ о рождественском мире, нарушение которого приравнивается к преступлению при отягчающих обстоятельствах.

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