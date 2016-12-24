16:10, 24 декабря 2016

МИД России предостерег Польшу от сноса советских памятников

Теги:  Политика  мид  польша  россия

В МИД России считают, что отношения с Польшей осложнят поправки в законодательство, которые откроют путь к уничтожению советских и российских монументов на территории страны.

В министерстве иностранных дел России заявили, что поправки к польскому законодательству, которые в случае их принятия откроют путь к уничтожению советских и российских памятников на территории страны, осложнят двусторонние отношения. 

"Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа.

Комментарий сделан в связи с демонтажем Памятника благодарности в польском городе Ланьцут. В российском внешнеполитическом ведомстве этот шаг назвали "очередным актом демонстративного цинизма", передает "Интерфакс"

В МИДе отметили, что демонтаж Памятника благодарности начался на днях по распоряжению администрации города. "Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось", - отмечается в комментарии МИДа.

 

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