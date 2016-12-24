В Тунисе задержали трех подозреваемых в причастности к теракту в Берлине
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Полиция Туниса задержала племянника Аниса Амри, который является главным подозреваемым по делу о теракте в Берлине. Также задержаны еще два человека по подозрению в причастности к нападению.
В Тунисе сотрудники правоохранительных органов арестовали трех человек, связанных с исполнителем теракта в Берлине Анисом Амри, передает "Интерфакс".
Среди арестованных - 18-летний племянник Амри, которому террорист отправлял деньги, чтобы тот мог приехать к нему в Европу.
В полиции предполагают, что все трое принадлежали к единой сети экстремистов. На данный момент их возможная роль в организации теракта и последующей попытки Амри скрыться от правоохранителей неизвестна.
Трагедия в Берлине произошла 19 декабря. Злоумышленник на грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку. Жертвами атаки стали 12 человек, еще около 50 пострадали.
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