Правительство выделило регионам 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении трансфертов на выплату в 2017 году региональных социальных доплат к пенсиям. Между 13 субъектами будут распределены 6,4 млрд рублей. Наиболее значительны трансферты направят Московской области (1,43 млрд рублей) и Якутии (1,09 млрд рублей).

Правительство распределило межбюджетные трансферты на выплату региональных социальных доплат к пенсии. В 2017 году 13 субъектам выделят 6,417 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Общая численность получателей доплат составит около 410 тысяч человек, а средний размер доплат - от 2142 до 8537 рублей. В частности, Московская область получит более 1,4 млрд рублей, Якутия - более 1 млрд рублей, Приморский край - 960 млн рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о единовременной денежной выплате пенсионерам. Она составит пять тысяч рублей. Согласно закону, единовременную выплату в январе 2017 года получат пенсионеры, постоянно проживающие на территории России и по состоянию на 31 декабря 2016 года получают пенсии, выплачиваемые Пенсионным фондом страны.

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